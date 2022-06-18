Антонов предупредил о последствиях накачки Украины вооружением

Накачка Украины вооружениями ведет к прямой военной конфронтации между двумя крупнейшими ядерными державами — Россией и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek.
США также стоит прекратить «санкционное удушение» России, потому что в настоящий момент ограничения влияют негативно лишь на американскую экономику. При этом, отметил Антонов, если дело дойдет до прямой конфронтации, то ее последствия будут крайне непредсказуемы.
«Близорукость американцев проявляется и в текущих обстоятельствах. Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая киевский режим вооружениями», — отметил Антонов.
Усилия США не способствуют преждевременному завершению российской спецоперации, добавил дипломат. Все задачи по защите жителей Донбасса будут выполнены в любом случае.