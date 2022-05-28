Антонов понадеялся на здравомыслие США в вопросе поставок дальнобойных вооружений Украине

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон намерен отправить Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Данные системы могут оснастить управляемыми ракетами М31 GMLRS. По словам Антонова, хоть эти сведения и нуждаются в проверке, Россия надеется, что «здравый смысл восторжествует» и американские власти не пойдут на такую провокацию.