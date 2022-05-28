Антонов понадеялся на здравомыслие США в вопросе поставок дальнобойных вооружений Украине

Российские власти надеются, что Соединенные Штаты будут опираться на здравый смысл касательно предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений Украине. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон намерен отправить Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Данные системы могут оснастить управляемыми ракетами М31 GMLRS. По словам Антонова, хоть эти сведения и нуждаются в проверке, Россия надеется, что «здравый смысл восторжествует» и американские власти не пойдут на такую провокацию.
«Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», — добавил дипломат.
Посол отметил, что поставка таких вооружений Киеву создаст риск их размещения вдоль границы с целью нанесения ударов по российским городам. Антонов подчеркнул, что данная ситуация неприемлема, однако выразил уверенность, что ВС РФ смогут обнулить возможности ВСУ.