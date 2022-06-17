Антонов отметил готовность России обеспечить безопасность кораблей с украинским зерном

Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко заметила, что Москва в принципе не вмешивается в процессы, связанные с вывозом зерна. По ее словам, урожай с Украины уже сейчас вывозят автомобильным транспортом и по железной дороге, передает «Царьград».