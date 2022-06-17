Антонов отметил готовность России обеспечить безопасность кораблей с украинским зерном

Россия готова гарантировать безопасность перемещения судов с зерном с Украины. Открытые порты не будут использоваться в интересах спецоперации, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для издания National Interest.
Дипломат также отверг обвинения России в препятствовании судоходству. По его словам, ответственность за создание помех лежит на Киеве, который установил сотни мин устаревшей конструкции.
«Россия гарантирует безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах специальной операции. С нашей стороны препятствий нет. Мяч сейчас на стороне Киева», — объяснил Антонов.
Важно, что успеха можно достигнуть лишь при содействии обеих сторон, добавил дипломат. Так, в первую очередь Киеву необходимо очистить порты от мин.
Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко заметила, что Москва в принципе не вмешивается в процессы, связанные с вывозом зерна. По ее словам, урожай с Украины уже сейчас вывозят автомобильным транспортом и по железной дороге, передает «Царьград».