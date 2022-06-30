Антон Яковлев назначен новым худруком «Гоголь-центра»

Российский режиссер театра и кино Антон Яковлев стал новым художественным руководителем «Гоголь-центра», сменив на этом посту актера Алексея Аграновича.
Обязанности худрука Яковлев начнет исполнять уже с 4 июля, пишет ТАСС. Он является лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства, а также таких престижных наград как «Золотой витязь», «Звезда Театрала» и других. Кроме того, театр «Гоголь-центр» обзавелся и новым директором в лице Александра Бочарникова, который ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию, пишет «Царьград».
Перестановки коснулись также «Школы современной пьесы», худруком которой назначен Дмитрий Астрахан. Директором театра «Современник» стал Юрий Кравец. За творческую часть работы будет отвечать худсовет.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном закрытии «Гоголь-центра», которую подтвердил и основатель театра режиссер Кирилл Серебренников. Однако эти новости опровергли представители Департамента культуры Москвы, заявив, что речь идет только о смене руководства учреждения.