Антон Яковлев назначен новым худруком «Гоголь-центра»

Обязанности худрука Яковлев начнет исполнять уже с 4 июля, пишет ТАСС. Он является лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства, а также таких престижных наград как «Золотой витязь», «Звезда Театрала» и других. Кроме того, театр «Гоголь-центр» обзавелся и новым директором в лице Александра Бочарникова, который ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию, пишет «Царьград».