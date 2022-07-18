Антон Шипулин признался, что мог умереть при крушении вертолета вместе с Малиновским

Биатлонист Антон Шипулин рассказал, как чуть не погиб в день смерти чемпиона мира и Европы по биатлону Игоря Малиновского.
Вертолет Малиновского разбился по время полета. За штурвалом был сам биатлонист, который не справился с управлением во время непогоды. Шипулин признался, что его могла ждать та же участь.
«Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня видел место крушения — все в обломках. Очень горько, когда уходят молодые», — написал биатлонист на своей странице во «ВКонтакте».
Помимо Малиновского на борту воздушного судна также находились бывший топ-менеджер «Эльдорадо» и «Simple» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. Вертолет разрушился и сгорел из-за неблагоприятных погодных условий.