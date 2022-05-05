Антон Шагин поделился трагичной историей о смерти матери

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Актер Антон Шагин поделился с поклонниками печальной страницей его жизни. Он рассказал, при каких обстоятельствах умерла его мать.
Матери Шагина не стало, когда тот был подростком — ему было 14 лет. На момент смерти женщине было всего 32 года. По словам актера, его мать убили бандиты.
«Ее убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву. Не знаю всех подробностей этой трагедии, две недели нам ничего не сообщали», — поделился он в YouTube-шоу Антона Красовского.
Своего отца Шагин никогда не знал. После убийства матери актера воспитывали его бабушка и дедушка.
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