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    Антон Шагин поделился трагичной историей о смерти матери

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Антон Шагин поделился трагичной историей о смерти матери

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    Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

    Актер Антон Шагин поделился с поклонниками печальной страницей его жизни. Он рассказал, при каких обстоятельствах умерла его мать.

    Матери Шагина не стало, когда тот был подростком — ему было 14 лет. На момент смерти женщине было всего 32 года. По словам актера, его мать убили бандиты.

    «Ее убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву. Не знаю всех подробностей этой трагедии, две недели нам ничего не сообщали», — поделился он в YouTube-шоу Антона Красовского.

    Своего отца Шагин никогда не знал. После убийства матери актера воспитывали его бабушка и дедушка.

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