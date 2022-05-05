Антон Шагин поделился трагичной историей о смерти матери

«Ее убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву. Не знаю всех подробностей этой трагедии, две недели нам ничего не сообщали», — поделился он в YouTube-шоу Антона Красовского.