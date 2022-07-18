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Антон Макарский рассказал, как громил мебель во время ссор с женой Викторией

Антон Макарский рассказал, как громил мебель во время ссор с женой Викторией
Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Российский актер и певец Антон Макарский признался, что ссоры с женой Викторией порой бывали достаточно громкими: он мог ломать двери и стулья, да и сейчас супруги могут вести споры на повышенных тонах.

«Бывало, я двери и стол ломал. И в стенку бил кулаком. Но это не ссора, не желание сделать зло, это выход эмоций. Бывает, и покричим друг на друга. И часто разговариваем на повышенных тонах. Это плохо, мы не хвастаемся. Но мы научились такие моменты не впускать в сердце», — рассказал Макарский в интервью порталу «7 дней».

Актер разъяснил, что он с женой — очень темпераментны люди, а в такой «итальянской семье» привычно выплеснуть негативные эмоции, а потом помириться, обняться и поцеловаться.

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RusNewsToday24
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