Антон Макарский рассказал, как громил мебель во время ссор с женой Викторией

«Бывало, я двери и стол ломал. И в стенку бил кулаком. Но это не ссора, не желание сделать зло, это выход эмоций. Бывает, и покричим друг на друга. И часто разговариваем на повышенных тонах. Это плохо, мы не хвастаемся. Но мы научились такие моменты не впускать в сердце», — рассказал Макарский в интервью порталу «7 дней».