Антон Красовский рассказал о зависимости Пугачевой от азартных игр

Журналист Антон Красовский предложил эстрадной певице Алле Пугачевой признаться в своей пагубной привычке — пристрастии к азартным играм.
Красовский уже не раз высказывался о российских знаменитостях, которые в последние три месяца покинули страну ради заграничной жизни. В этот раз он отреагировал на слова Пугачевой, которая заявила, что «начнет говорить и уже не остановится», если на ее супруга заведут уголовное дело из-за слов о спецоперации России по защите республик Донбасса.
В своем Telegram-канале журналист опубликовал пост со статьей о высказывании исполнительницы и своим комментарием. Обратившись к Примадонне, журналист напомнил о ее зависимости от азартных игр.
«Главное, Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал», — написал блогер.
Напомним, с конца февраля звездная пара вместе с детьми находится в Израиле. В отличие от певицы, ее муж шоумен Максим Галкин несколько раз высказывался о действиях российских военных на Украине, за что был раскритикован не только своими коллегами, но и пользователями Сети.