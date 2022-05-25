Антон Красовский рассказал о зависимости Пугачевой от азартных игр

Красовский уже не раз высказывался о российских знаменитостях, которые в последние три месяца покинули страну ради заграничной жизни. В этот раз он отреагировал на слова Пугачевой, которая заявила, что «начнет говорить и уже не остановится», если на ее супруга заведут уголовное дело из-за слов о спецоперации России по защите республик Донбасса.