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    Антивирус Microsoft «съедает» память и приводит к чёрному экрану на ПК с Windows

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Антивирус Microsoft «съедает» память и приводит к чёрному экрану на ПК с Windows

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    Немецкий тематический ресурс Borncity обратил внимание на новую проблему у пользователей операционной системы Microsoft.


    Как сообщает источник, антивирусное решение Microsoft Defender for Endpoint вызывает ряд серьёзных проблем у пользователей  Windows 10 20H2. Причём проблема наблюдается уже почти месяц.

    В список проблем, вызванных Defender for Endpoint входят:

    • Очень высокое использование памяти

    • Проблема с черным экраном после входа в систему (задержка две минуты или более)

    • Word 2016 и более свежие версии не открываются или открываются очень долго

    • Функция «Просмотр событий» Windows тратит много времени, чтобы показать события

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