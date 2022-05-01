Антивирус Microsoft «съедает» память и приводит к чёрному экрану на ПК с Windows

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Немецкий тематический ресурс Borncity обратил внимание на новую проблему у пользователей операционной системы Microsoft.





Как сообщает источник, антивирусное решение Microsoft Defender for Endpoint вызывает ряд серьёзных проблем у пользователей Windows 10 20H2. Причём проблема наблюдается уже почти месяц.

В список проблем, вызванных Defender for Endpoint входят: