Антивирус Microsoft «съедает» память и приводит к чёрному экрану на ПК с Windows

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Немецкий тематический ресурс Borncity обратил внимание на новую проблему у пользователей операционной системы Microsoft.
Как сообщает источник, антивирусное решение Microsoft Defender for Endpoint вызывает ряд серьёзных проблем у пользователей Windows 10 20H2. Причём проблема наблюдается уже почти месяц.
В список проблем, вызванных Defender for Endpoint входят:
- Очень высокое использование памяти
- Проблема с черным экраном после входа в систему (задержка две минуты или более)
- Word 2016 и более свежие версии не открываются или открываются очень долго
- Функция «Просмотр событий» Windows тратит много времени, чтобы показать события
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