Антироссийские санкции вынудили граждан Литвы опустошить все свои запасы на «черный день»

Как рассказали авторы портала Baltnews, многие товары в Литве подорожали на 30-50%, среди таких продуктов сыр, ячневая крупа, даже чебуреки. Однако по словам представителя Центробанка Литвы Аурелиюса Дабушинскаса, спрос все еще высок, и судя по этому, у людей еще остались деньги в запасе.