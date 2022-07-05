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Антироссийские санкции вынудили граждан Литвы опустошить все свои запасы на «черный день»

Антироссийские санкции вынудили граждан Литвы опустошить все свои запасы на «черный день»
pxhere.com

Политика антироссийских санкций бьет по благосостоянию простых литовцев — жители европейской страны вынуждены надеяться на чудо и тратить на привычный набор продуктов запасы «на черный день».

Как рассказали авторы портала Baltnews, многие товары в Литве подорожали на 30-50%, среди таких продуктов сыр, ячневая крупа, даже чебуреки. Однако по словам представителя Центробанка Литвы Аурелиюса Дабушинскаса, спрос все еще высок, и судя по этому, у людей еще остались деньги в запасе.

Pexels/Michael Burrows
Pexels/Michael Burrows

Литовцев обременяют и другие финансовые трудности помимо повышения цен на продукты. Инфляция в стране оказалась выше 20%, а из-за антироссийских санкций выросли цены на газ и электричество выросли на 42%, бензин же за год подорожал на 51%.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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