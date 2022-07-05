Антироссийские санкции вынудили граждан Литвы опустошить все свои запасы на «черный день»

Политика антироссийских санкций бьет по благосостоянию простых литовцев — жители европейской страны вынуждены надеяться на чудо и тратить на привычный набор продуктов запасы «на черный день».
Как рассказали авторы портала Baltnews, многие товары в Литве подорожали на 30-50%, среди таких продуктов сыр, ячневая крупа, даже чебуреки. Однако по словам представителя Центробанка Литвы Аурелиюса Дабушинскаса, спрос все еще высок, и судя по этому, у людей еще остались деньги в запасе.
Литовцев обременяют и другие финансовые трудности помимо повышения цен на продукты. Инфляция в стране оказалась выше 20%, а из-за антироссийских санкций выросли цены на газ и электричество выросли на 42%, бензин же за год подорожал на 51%.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.