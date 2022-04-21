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    Антироссийские санкции сделали бассейны во Франции непозволительной роскошью

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Антироссийские санкции сделали бассейны во Франции непозволительной роскошью

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    pixabay.com/PD

    Стремительное подорожание электроэнергии вынуждает французские
    власти отказываться от муниципальных бассейнов, сообщает телевизионный канал BFMTV.

    Коммуны на севере Франции, в Нор-Па-де-Кале, не могут
    совладать с экстремальными ценами за энергию, поэтому вовсю пытаются
    оптимизировать расходы.

    Бассейны значительно выросли в цене в вопросах их
    эксплуатации. Правительство Монтрейуа, например, будет адаптировать платежи к
    сегодняшним реалиям. Сообщество коммун в прошлом году заплатило за три бассейна
    порядка 90 тыс. евро, теперь же власти прогнозируют расход в районе 400 тыс.
    евро.

    Представители коммуны Леффренкук по данной причине уже
    решили закрыть свой муниципальный бассейн.

    Западные страны все чаще сталкиваются с различными
    негативными последствиями введенных против России санкций, которые стали
    ответом на начало военной спецоперации ВС РФ на Украине.

    Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее
    подчеркнула, что у России есть все необходимые финансовые ресурсы, поэтому
    дефолта в РФ не будет. Ее слова приводит «ФедералПресс».

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