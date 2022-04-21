Антироссийские санкции сделали бассейны во Франции непозволительной роскошью

Бассейны значительно выросли в цене в вопросах их

эксплуатации. Правительство Монтрейуа, например, будет адаптировать платежи к

сегодняшним реалиям. Сообщество коммун в прошлом году заплатило за три бассейна

порядка 90 тыс. евро, теперь же власти прогнозируют расход в районе 400 тыс.

евро.