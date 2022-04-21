Антироссийские санкции сделали бассейны во Франции непозволительной роскошью

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Стремительное подорожание электроэнергии вынуждает французские
власти отказываться от муниципальных бассейнов, сообщает телевизионный канал BFMTV.
Коммуны на севере Франции, в Нор-Па-де-Кале, не могут
совладать с экстремальными ценами за энергию, поэтому вовсю пытаются
оптимизировать расходы.
Бассейны значительно выросли в цене в вопросах их
эксплуатации. Правительство Монтрейуа, например, будет адаптировать платежи к
сегодняшним реалиям. Сообщество коммун в прошлом году заплатило за три бассейна
порядка 90 тыс. евро, теперь же власти прогнозируют расход в районе 400 тыс.
евро.
Представители коммуны Леффренкук по данной причине уже
решили закрыть свой муниципальный бассейн.
Западные страны все чаще сталкиваются с различными
негативными последствиями введенных против России санкций, которые стали
ответом на начало военной спецоперации ВС РФ на Украине.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее
подчеркнула, что у России есть все необходимые финансовые ресурсы, поэтому
дефолта в РФ не будет. Ее слова приводит «ФедералПресс».