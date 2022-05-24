Antinews.gr: наплыв украинских беженцев в Грецию нанесет удар по туризму страны

Украинцы готовы взяться за любую работу и не требуют высоких зарплат, в отличии от греков. Представители гостиничного бизнеса сообщили, что предлагают трудоустройство сотням беженцев. Это может стать проблемой для туристической сферы, поскольку русские путешественники могут отказаться отдыхать в Греции из-за украинцев.