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Antinews.gr: наплыв украинских беженцев в Грецию нанесет удар по туризму страны

Antinews.gr: наплыв украинских беженцев в Грецию нанесет удар по туризму страны
globallookpress/Rick Mave

Массовое трудоустройство беженцев с Украины в Греции может привести к высокому уровню безработицы и нанести удар по туристической сфере страны.

Почти 30 тыс. вынужденных переселенцев прибыли в республику. Цифры небольшие, по сравнению с другими европейскими странами, но и это количество беженцев может оказать серьезное влияние на рост безработицы в Греции.

«В стране, такой как Греция, с очень высоким уровнем безработицы, принимают украинских беженцев в качестве экономических иммигрантов. Бизнесмены, особенно в сфере туризма, ищут сотрудников не среди греков, а среди украинцев», — передает греческий портал antinews.gr.

Украинцы готовы взяться за любую работу и не требуют высоких зарплат, в отличии от греков. Представители гостиничного бизнеса сообщили, что предлагают трудоустройство сотням беженцев. Это может стать проблемой для туристической сферы, поскольку русские путешественники могут отказаться отдыхать в Греции из-за украинцев.

беженцы Греция туризм
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