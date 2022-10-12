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Антимонопольная служба обвинила МТС в необоснованном повышении цен

Антимонопольная служба обвинила МТС в необоснованном повышении цен
wikimedia.org | Public Domain

Федеральная антимонопольная служба сочла компанию МТС виновной в нарушении законодательства. Организацию обвинили в необоснованном повышении цен на свои услуги, передает «ФедералПресс».

Мобильный оператор поднял стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%. При этом организация не смогла предоставить ФАС никаких подтверждений тому, что эта мера была необходима.

Антимонопольная служба встала на сторону абонентов и отметила, что повышение цен противоречит их интересам. Компания МТС получила предписание о необходимости снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.

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