Антимонопольная служба обвинила МТС в необоснованном повышении цен

Федеральная антимонопольная служба сочла компанию МТС виновной в нарушении законодательства. Организацию обвинили в необоснованном повышении цен на свои услуги, передает «ФедералПресс».
Мобильный оператор поднял стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%. При этом организация не смогла предоставить ФАС никаких подтверждений тому, что эта мера была необходима.
Антимонопольная служба встала на сторону абонентов и отметила, что повышение цен противоречит их интересам. Компания МТС получила предписание о необходимости снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.