Антимайнинговую защиту Nvidia наконец-то сломали полностью. Тесты говорят о стопроцентной эффективности LHR-видеокарт при использовании майнера NiceHash

загрузка...

После того, как Nvidia представила антимайнинговую защиту LHR, добытчикам криптовалют (в основном, Ethereum) пришлось несладко. Постепенно разработчики майнеров повышали эффективность работы 3D-карт LHR, но дальше отметки в 70% никто не шагнул. До сегодняшнего дня.





Разработчики NiceHash объявили об успешной разблокировке защиты LHR – теперь при использовании майнеров NiceHash QuickMiner или NiceHash Miner будет достигаться 100-процентная эффективность любых 3D-карт Nvidia с защитой LHR – от RTX 3060 до RTX 3080 Ti. К слову, в NiceHash уже протестировали GeForce RTX 3080 Ti, и она выдала 120 MH/s при добыче Ethereum – ровно столько, сколько и должно быть. Примерно на том же уровне Ethereum добывает GeForce RTX 3090 – единственная 3D-карта Nvidia серии RTX 30, которую защита LHR обошла стороной.





Уже есть и первый независимый тест обновленного майнера NiceHash – его провела команда польского ресурса Benchmark.pl. Результат все той же GeForce RTX 3080 Ti при добыче Ethereum – 117 MH/s. Для сравнения, ранее производительность такой 3D-карты при добыче Ethereum составляла около 85 MH/s при использовании того же майнера.





В общем, сейчас действительно можно говорить о том, что защита LHR сломана окончательно. Связано ли это с недавним взломом корпоративной сети Nvidia и хищением из нее большого объема конфиденциальных данных – непонятно. Но хакеры уже тогда отмечали, что получили доступ к решению, которое позволяло обойти антимайнинговую защиту видеокарт на базе графических процессоров GA102 и GA104.