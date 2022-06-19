Антикризисная Granta станет ещё дешевле? АвтоВАЗ обсудит с поставщиками возможности снижения стоимости автомобилей 

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме сообщил о том, что флагман российской автомобильной индустрии, АвтоВАЗ, ищет пути снижения стоимости автомобилей. И на следующей неделе руководство предприятия обсудит этот вопрос с поставщиками компонентов.





«На совещании по автопрому прозвучало предложение президента, чтобы автопроизводители подумали о снижении стоимости… Уже на следующей неделе вместе с руководством АвтоВАЗа мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания», – сказал Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла, сейчас же идет коррекция цены.