“Антиглянец”: Ксения Раппопорт встречается с Резо Гигинеишвили

Ксения Раппопорт

На днях прошла презентации премьер “Кинопоиска”, на которой показали трейлер фильма “Конец света” с Юрием Колокольниковым в роли князя тьмы. Его соратницу и невесту играет Ксения Раппопорт. Телеграм-канал “Только никому” предположил, что звезды вновь сошлись, ведь “между ними там натурально химия”:

Как-то уже забылось, что у Колокольникова и Раппопорт был роман, и они воспитывают 11-летнюю дочь. Значит, химия с годами не угасает? По слухам, Юрий в свое время был очень любвеобилен, жениться отказывался, а потом и вовсе уехал в Канаду. Ксению все это не устроило, и она ушла. Но неплохие отношения сохранить удалось, раз даже от совместных съемок бывшие не отказываются.

Однако админы “Антиглянца” уверены, что это все — лишь старательная игра актеров.

Физики и химии в жизни там давно уже нет. Ксения нынче — дама сердца режиссера Резо Гигинеишвили, от нее и итальянской кухни Резо сейчас разве на гневные посты в соцсетях отвлекается. Колокольников, впрочем, тоже не страдает в одиночестве (и тоже не в России) — #говорятчто он нашел счастье с молодой актрисой Вильмой Кутавичюте,

— написал “Антиглянец”.

Резо Гигинеишвили был женат три раза: на певице Анастасии Кочетковой (в браке родилась дочь Мария), актрисе Надежде Михалковой (они воспитывают дочь Нину и сына Ивана) и светской девушке Надежде Оболенцевой (пара развелась спустя год после свадьбы).

Резо Гигинеишвили с детьми от Надежды Михалковой

Ксения Раппопорт была замужем один раз — за ресторатором Дмитрием Борисовым (с 2016 по 2020 год). У нее есть взрослая дочь Аглая Тарасова от бизнесмена Виктора Тарасова и одиннадцатилетняя дочь София от актера Юрия Колокольникова.