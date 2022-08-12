“Антиглянец”: дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от “бывшего зятя Путина” Кирилла Шамалова

Анастасия Задорина

Телеграм-канал “Антиглянец” сообщил, что дизайнер Анастасия Задорина беременна от Кирилла Шамалова, которого называют “бывшим зятем” Владимира Путина. Информацию каналу подтвердила сама основательница бренда Zasport.

Связались с Настей Задориной, чтобы получить информацию из первых, так сказать, рук: дизайнер подтвердила — она действительно ждет ребенка от Кирилла Шамалова,

— говорится в канале.

Ранее экс-главред Tatler Ариан Романовский в своем телеграм-канале “Оливье с икрой” намекнул, что Шамалов готовится стать отцом.

Кирилл Шамалов, которого называют бывшим зятем сами знаете кого, снова присматривается к пинеткам и погремушкам,

— написал он.

Слухи о романе Задориной и Шамалова появились еще в прошлом году, но официально свои отношения они до этого момента не подтверждали и не комментировали. По данным инсайдеров, “в паре царит полная гармония”, как сообщил своим подписчикам Романовский.

Кирилл Шамалов и Жанна Шамалова

При этом у Шамалова еще не улажен развод с Жанной Шамаловой — мужчина требовал признать брак фиктивным, однако суд ему в этом отказал. Кроме того, пара судится из-за опеки над дочерью, которую родила суррогатная мать. В интервью Ксении Собчак Шамалова рассказала, что супруг хочет лишить ее дочери.

У Задориной есть сын Марк от первого брака с сыном владельца сети “Ароматный мир” Валерия Задорина.

Анастасия Задорина с сыном Марком