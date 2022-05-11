“Антиглянец”: Дарья Веледеева не будет главредом новой версии Harper’s Bazaar

Дарья Веледеева

После отзыва лицензии издательский дом Independent Media решил локализовать западные издания и перезапустить их с новыми названиями. Так, Harper’s Bazaar превратился в The Symbol. Однако в сети полагают, что возглавлять его будет уже не Дарья Веледеева, бывший главред Harper’s Bazaar. На это в том числе указали и в телеграм-канале “Антиглянец”.

Подозрения у многих возникают не на пустом месте — на сайте The Symbol Веледеевой в списке сотрудников редакции нет.

С уверенностью об уходе Веледеевой написали и в телеграм-канале Mur.

У The Symbol будет другой главред. Даша Веледеева останется последним главредом Harper’s Bazaar и не перейдет в новый проект,

— написали в телеграм-канале.

Кто в таком случае станет главным редактором The Symbol, пока неизвестно. Сама Веледеева новость не комментировала. Ранее она также удалила свой инстаграм*.

Уже известно, что и другие издания холдинга продолжат свою работу под новыми названиями. Cosmopolitan стал Voice, Men’s Health переименовали в Men Today, а Esquire будет выпускаться под названием “Правила жизни”, при этом Сергей Минаев останется главным редактором.

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