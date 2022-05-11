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    “Антиглянец”: Дарья Веледеева не будет главредом новой версии Harper’s Bazaar

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута

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    Дарья Веледеева

    После отзыва лицензии издательский дом Independent Media решил локализовать западные издания и перезапустить их с новыми названиями. Так, Harper’s Bazaar превратился в The Symbol. Однако в сети полагают, что возглавлять его будет уже не Дарья Веледеева, бывший главред Harper’s Bazaar. На это в том числе указали и в телеграм-канале “Антиглянец”.

    Подозрения у многих возникают не на пустом месте — на сайте The Symbol Веледеевой в списке сотрудников редакции нет.

    С уверенностью об уходе Веледеевой написали и в телеграм-канале Mur.

    У The Symbol будет другой главред. Даша Веледеева останется последним главредом Harper’s Bazaar и не перейдет в новый проект,

    — написали в телеграм-канале.

    Кто в таком случае станет главным редактором The Symbol, пока неизвестно. Сама Веледеева новость не комментировала. Ранее она также удалила свой инстаграм*.

    Уже известно, что и другие издания холдинга продолжат свою работу под новыми названиями. Cosmopolitan стал Voice, Men’s Health переименовали в Men Today, а Esquire будет выпускаться под названием “Правила жизни”, при этом Сергей Минаев останется главным редактором.

    *Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Источник
    Телеграм-канал “Антиглянец”


    Фото
    Архивы пресс-служб


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