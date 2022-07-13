Ансамбль из Бийска выступил на конкурсах-фестивалях в Петербурге и Калининграде

Как пишет издание «Наш Бийск», конкурсанты из Бийска добились прекрасных результатов. Так, на Пятом Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Янтарная мозаика», который проходил в Калининграде, команда «Росинки» получила два диплома Гран-При и четыре Диплома Лауреата I степени. А на фестивале-конкурсе «Вдохновение. Лето», состоявшемся в Петербурге, ансамбль «Росинка» получил высшую награду Гран-При, три Диплома Лауреата I степени, и, помимо этого, Специальный приз за лучшую балетмейстерскую работу.