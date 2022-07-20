Анонсированы первые умные часы на Snapdragon W5 и W5+. Их выпустят Oppo и Mobvoi

Вчера Qualcomm представила новые однокристальные системы Snapdragon W5 и W5+ для носимых устройства, а теперь мы знаем, какие модели умных часов первыми получат эти платформы.

Что касается Snapdragon W5, то речь идёт о Oppo Watch 3, которые будут выпущены в августе. Информация поступила непосредственно от заместителя вице-президента Oppo Франко Ли. Он называет Oppo Watch 3 серией, поэтому в линейке ожидается не менее двух моделей. Будет ли указанный продукт выпущен во всем мире или нет, еще неизвестно.



Oppo Watch

Затем Mobvoi выпустит флагманские умные часы TicWatch следующего поколения, которые появятся на рынке этой осенью. Новые TicWatch, которые могут получить название TicWatch Pro 4, станут первыми умными часами, построенными на базе однокристальной системы Snapdragon W5+. Эта информация также исходит непосредственно от самой компании, в данном случае прямо от генерального директора Mobvoi Чжифея Ли.

Других официальных подробностей о часах пока что нет.