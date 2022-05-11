Анонсированы первые смартфоны с Android 13 из коробки. Google показала Pixel 7 и Pixel 7 Pro

загрузка...

В целом, и так было понятно, что новые флагманские смартфоны Google выйдут осенью, но все ждали мероприятие Google I/O, в рамках которого, как ожидалось, компания официально обмолвится о новинках. И это случилось: Google показала Pixel 7 и Pixel 7 Pro.





Изображение выше – официальное, и оно полностью соотносится с предварительными рендерами, которых уже много гуляет по Сети. Видно, что в камере младшей модели на один датчик (очевидно, перископный) меньше, но в целом сохраняется преемственность с дизайном нынешних Pixel 6 и Pixel 6 Pro.













Pixel 7 и Pixel 7 Pro выйдут осенью и станут первыми в мире смартфонами с Android 13 из коробки. В аппаратной основе окажется фирменная SoC Tensor, но уже второго поколения. Наконец, сегодня Google раскрыла цвета новинок: Pixel 7 предложат в черном, белом и желтом, а Pixel 7 Pro – в черном, белом и зеленом.