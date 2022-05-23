Анонсировано специальное издание Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy Edition

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Xiaomi только что анонсировала специальную версию смартфона Redmi Note 11T Pro+, которая будет полноценно представлена уже завтра вместе с остальными представителями данной линейки.

Специальное издание Redmi Note 11T Pro+ создано в сотрудничестве с авторами популярной серией аниме Astro Boy. Специальная версия, скорее всего, будет иметь такие же характеристики, как и обычная версия Note 11T Pro+, но получит уникальный корпус и различные бонусные аксессуары.





Redmi Note 11T Pro+ должен получить однокристальную систему MediaTek Dimensity 8100, 6,6-дюймовую ЖК-панель IPS разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 144 Гц, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и тройную камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком Samsung ISOCELL GW1.

Розничная упаковка также будет особенной, но все подробности раскроют уже завтра. Вместе со смартфонами представят фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7, который уже доступен для предзаказа.

Лу Вейбинг (Lu Weibing), занимающий посты президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, ранее опубликовал на своей страничке несколько новых тизеров Redmi 11T Pro+.

Что общего у Redmi Note 11T Pro+ и Xiaomi 12 Pro, можно узнать в этой заметке.