Анонсирован новый Kia XCeed 2023

Представленный три года назад компактный кроссовер Kia XCeed скоро подвергнется рестайлингу: компания Kia анонсировала новую версию XCeed, пока что опубликовав только концепт-арты новинки.

Рейсталинг принесет с собой новые светодиодные фары, зауженные фонари с другой «графикой», видоизмененные фальш-патрубки выхлопной системы и защитную пластину в цвете кузова, расположенную под задним бампером.

Kia также предложит более спортивный XCeed GT-Line, который должен отличиться «агрессивными» бамперами, декоративными акцентами в интерьере и оригинальными колесными дисками увеличенного диаметра.





Известно, что автомобиль сильно изменится внутри. Он получит, как минимум, две гибридные силовые установки. «Мягкий» гибрид будет основан на базе 1,0-литрового 120-сильного турбированного двигателя, он получит роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Подключаемый гибрид получит 1,6-литровый 140-сильный атмосферный двигатель и тяговую батарею ёмкостью 8,9 кВт•ч.

Подробности о рестайлинговом Kia XCeed станут известны уже на следующей неделе. Полноценный анонс нового Kia XCeed ожидается 18 июля.

В России текущая версия автомобиля предлагается по рекомендованной цене от 2 634 900 рублей.

Полноценный анонс нового Kia XCeed ожидается 18 июля.