Аноним угрожает взорвать Ярославский вокзал в Москве

Pr scr YouTube/ Москвастобой Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Pr scr YouTube/ Москвастобой

Группа неизвестных позвонила в столичные экстренные
службы с угрозой устроить подрыв Ярославского вокзала. На место инцидента уже
выехали кинологи, сообщили в московских экстренных службах.

Происшествие не повлияло на работу вокзала. Информации
об эвакуации персонала и пассажиров не приводилось.

«Поступило сообщение от анонима об угрозе взрыва в
здании Ярославского вокзала. На место для проверки выехали кинологи», —
передает ТАСС слова источника.

Все детали и обстоятельства произошедшего
устанавливаются. Полицией ведутся поиски звонившего злоумышленника.

 
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