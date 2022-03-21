Аноним угрожает взорвать Ярославский вокзал в Москве

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Группа неизвестных позвонила в столичные экстренные
службы с угрозой устроить подрыв Ярославского вокзала. На место инцидента уже
выехали кинологи, сообщили в московских экстренных службах.
Происшествие не повлияло на работу вокзала. Информации
об эвакуации персонала и пассажиров не приводилось.
«Поступило сообщение от анонима об угрозе взрыва в
здании Ярославского вокзала. На место для проверки выехали кинологи», —
передает ТАСС слова источника.
Все детали и обстоятельства произошедшего
устанавливаются. Полицией ведутся поиски звонившего злоумышленника.
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