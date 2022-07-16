Новости0

Аномальная жара за пять дней привела к смерти более 230 жителей Испании

Аномальная жара за пять дней привела к смерти более 230 жителей Испании
pxhere.com

Более 230 человек скончались из-за аномальной жары в Испании, державшейся пять дней. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

Согласно информации подведомственного министерству здравоохранения Испании Института здоровья Карлоса III, с 10 по 14 июля в стране регистрировали экстремально высокие температурные отметки. Так, наивысшая зафиксированная температура превышала +45 градусов.

За это время скончались 237 испанцев, большинство из которых были пожилыми людьми. Самое большое число смертей пришлось на 14 июля — тогда от духоты умерли 93 человека.

В различных регионах Испании из-за чрезвычайно жаркой погоды ввели желтый и оранжевый уровень опасности. В некоторых округах страны он был повышен до красного, самого высокого уровня погодной опасности.

жара испания погодная опасность смерть
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.