Аномальная жара за пять дней привела к смерти более 230 жителей Испании

Более 230 человек скончались из-за аномальной жары в Испании, державшейся пять дней. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.
Согласно информации подведомственного министерству здравоохранения Испании Института здоровья Карлоса III, с 10 по 14 июля в стране регистрировали экстремально высокие температурные отметки. Так, наивысшая зафиксированная температура превышала +45 градусов.
За это время скончались 237 испанцев, большинство из которых были пожилыми людьми. Самое большое число смертей пришлось на 14 июля — тогда от духоты умерли 93 человека.
В различных регионах Испании из-за чрезвычайно жаркой погоды ввели желтый и оранжевый уровень опасности. В некоторых округах страны он был повышен до красного, самого высокого уровня погодной опасности.