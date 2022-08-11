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Анне Нетребко не удалось скрыться от поклонников на улицах Вероны

Анне Нетребко не удалось скрыться от поклонников на улицах Вероны
Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Оперная исполнительница Анна Нетребко прошлась по улицам Вероны, куда прибыла ради выступления в постановке «Турандот». Артистке не удалось скрыться от внимания поклонников.

Певица показала в соцсетях видео, на котором она идет быстрым шагом по Вероне. На кадрах Нетребко предстала перед подписчиками в белом платье с юбкой в пол.

Наряд оперной дивы украсили элементы из кружева. Интересной деталью образа знаменитости стала массивная сумка. Черные распущенные волосы артистки развевались от быстрой ходьбы.

Почитатели таланта Нетребко заметили ее и смогли догнать. Один из поклонников попросил у исполнительницы автограф. Оперная дива остановилась на пару секунд и оставила подпись для ценителя ее голоса.

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RusNewsToday24
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