Анна Старшенбаум эмоционально оскорбила Романа Курцына и написала пост о любви

«Когда ты веришь в любовь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго привязывают твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет, — это, конечно, кошмар. Если я когда-нибудь кому-нибудь снова решу довериться — ударьте меня, пожалуйста, по голове чем-нибудь очень тяжелым», — написала Старшенбаум.