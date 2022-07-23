Анна Старшенбаум эмоционально оскорбила Романа Курцына и написала пост о любви

Актриса Анна Старшенбаум не на шутку взволновала своих подписчиков, опубликовав целую серию гневных постов, где оскорбляла Романа Курнцына. После она удалила эти сообщения, заменив на пост о любви и чувствах, передает StarHit.
Фанаты артистки гадают, что могло произойти между коллегами по цеху. Многие считают, что между ними была любовная связь, однако в какой-то момент все испортилось. Последний пост актрисы, по их мнению, подтверждает эти догадки.
«Когда ты веришь в любовь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго привязывают твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет, — это, конечно, кошмар. Если я когда-нибудь кому-нибудь снова решу довериться — ударьте меня, пожалуйста, по голове чем-нибудь очень тяжелым», — написала Старшенбаум.