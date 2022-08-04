Российская поп-исполнительница Анна Семенович опровергла слухи о своем отъезде из страны.
По словам экс-фигуристки, сейчас звездам нельзя даже просто появиться в аэропорту — их сразу обвиняют в измене, а журналисты тут же сообщают, что «они бегут из России».
«Ну полная ерунда. Мне кажется, не надо обращать внимания на хейтеров», — заявила поп-дива в своем интервью изданию «А теперь внимание!».
Вдобавок она заметила, что сейчас СМИ крайне остро относятся к тому, что кто-то из знаменитостей покидает государство. При этом сама певица уезжать из России не планирует, однако и не осуждает тех, кто решился на этот шаг.