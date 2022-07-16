Анна Седокова объяснила, почему боится исполнять собственные песни

Певица Анна Седокова рассказала, почему опасается исполнять свои треки. Она отметила, что слова из ее музыкальных композиций имеют свойство сбываться.
Седокова объявила о выходе своей песни под названием «Прощай, Амиго» в личном Telegram-канале. Как оказалось, работа ждала своего дебюта девять лет.
«Обычно каждое слово в моей песне сбывается в моей жизни, как только я ее выпускаю. Именно поэтому я почти три года не писала песни, не хотела, чтобы они сбывались», – сообщила артистка.
В треке героиня расстается с возлюбленным. Она говорит, что им «стало тесно» друг с другом.