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Анна Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 в России из-за появления новых штаммов

Анна Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 в России из-за появления новых штаммов
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Появление новых подвидов штамма коронавируса «Омикрон» спровоцирует рост уровня заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Образование новых вариантов «Омикрона» уже привело к росту числа случаев заболевания в Москве. Однако Попова заверила, что эта тенденция не приведет к увеличению уровня госпитализации в России.

«Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», — заявила Попова.

Она встретилась с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе мероприятия также обсудили реализацию проекта «Санитарный щит».

коронавирус попова Россия
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