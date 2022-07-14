Анна Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 в России из-за появления новых штаммов

Появление новых подвидов штамма коронавируса «Омикрон» спровоцирует рост уровня заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Образование новых вариантов «Омикрона» уже привело к росту числа случаев заболевания в Москве. Однако Попова заверила, что эта тенденция не приведет к увеличению уровня госпитализации в России.
«Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», — заявила Попова.
Она встретилась с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе мероприятия также обсудили реализацию проекта «Санитарный щит».