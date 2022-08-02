Анна Плетнева не пожалела о съемках в гробу по сценарию Богомолова

Певица Анна Плетнева рассказала о съемках своего клипа по задумке режиссера Константина Богомолова.
Плетнева выпустила песню под названием «Немного рекламы», над клипом для которой она решила поработать с Богомоловым. Певица является большой поклонницей его творчества, поэтому не побоялась применить идеи талантливого режиссера.
«Послушав песню, Константин предложил сценарий, по сюжету которого я лежу в гробу на собственных похоронах, а в голове только одна мысль: какое на мне платье. Я всегда за любые эксперименты, но это художественное решение даже мне показалось перебором», — рассказала Плетнева в беседе со «Слово и Дело».
Несмотря на смелость задумки, артистка согласилась ее реализовать. Исполнительница не пожалела о своем решении.