Анна Нетребко заявила, что не планирует выступать в России

Оперная дива Анна Нетребко, вернувшаяся после скандала на европейскую сцену, заявила, что не планирует выступать в России.
Артистка в разговоре с журналистами издания Zeit призналась в любви к России, русской культуре и соотечественникам. Несмотря на трепетные чувства, певица отказалась выступать на родине.
«На данный момент у меня нет планов петь в России. Даже на фестивале “Белые ночи” в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время», — заявила исполнительница.
Интересно, что звезда уже вовсю поет в Европе. Недавно она вернулась в миланский театр «Ла Скала». Европейская публика тепло приняла артистку, которая исполнила произведения в том числе русских композиторов.
После начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса звезда отмалчивалась. Вскоре ее выгнали из ряда европейских театров. Выдержав паузу, оперная дива осудила родину. Спустя время певицу вновь пригласили выступать для зарубежных зрителей.