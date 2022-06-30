Анна Нетребко выставила на продажу роскошный пентхаус за 4 млн евро

На сайте объявлений по продаже недвижимости говорится, что квартира Нетребко располагается в «красивом и историческом доме в стиле барокко, в лучшем месте в центре города». Отметим, окна апартаментов выходят на францисканскую церковь. Главной особенностью жилища является просторная, уютная терраса на крыше.