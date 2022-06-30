Анна Нетребко выставила на продажу роскошный пентхаус за 4 млн евро

Звезда оперной сцены, российская исполнительница Анна Нетребко выставила на продажу шикарную двухэтажную квартиру в Вене.
Нетребко планирует выручить почти 4 млн евро за продажу 224-метровых апартаментов. Исполнительница приняла решение пожертвовать своим пентхаусом, поскольку ей приглянулось другое жилье.
На сайте объявлений по продаже недвижимости говорится, что квартира Нетребко располагается в «красивом и историческом доме в стиле барокко, в лучшем месте в центре города». Отметим, окна апартаментов выходят на францисканскую церковь. Главной особенностью жилища является просторная, уютная терраса на крыше.
Ранее Анна Нетребко раскритиковала действия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках проведения вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Вероятнее всего, исполнительница приняла такое решение, чтобы сохранить работу за границей на фоне массовой «отмены» русской культуры на Западе.