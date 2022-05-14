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    Анна Нетребко вместе с сыном проводит время в США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Анна Нетребко вместе с сыном проводит время в США

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    Global look press/imago stock&people

    Оперная певица Анна Нетребко вместе с сыном находится в США. В социальных сетях артистка поделилась семейными фотографиями. 

    Ранее Нетребко негативно высказала о проведении специальной операции России на Украине. В связи с этим, вокалистка подверглась массовой критике в Сети. 

    Недавно исполнительница вышла на связь с поклонниками, опубликовав в соцсетях семейные кадры. Как оказалось, оперная дива проводит время с семьей в Америке. 

    «Редко мы видимся и расстаемся опять! До встречи где-то, когда-то» — написала она. 

    Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении объявил лидер РФ Владимир Путин. 

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