Анна Нетребко вместе с сыном проводит время в США

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Оперная певица Анна Нетребко вместе с сыном находится в США. В социальных сетях артистка поделилась семейными фотографиями.
Ранее Нетребко негативно высказала о проведении специальной операции России на Украине. В связи с этим, вокалистка подверглась массовой критике в Сети.
Недавно исполнительница вышла на связь с поклонниками, опубликовав в соцсетях семейные кадры. Как оказалось, оперная дива проводит время с семьей в Америке.
«Редко мы видимся и расстаемся опять! До встречи где-то, когда-то» — написала она.
Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении объявил лидер РФ Владимир Путин.
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