Анна Нетребко собралась защищать русскую культуру в Европе

«Недавно я выступала в Париже и Милане с произведениями Чайковского и Рахманинова. И то, и другое не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Моя миссия в том, чтобы бороться с русофобией, выступая на сцене, в том числе и в русском репертуаре, что иногда нежелательно сейчас», — высказалась она в беседе с изданием Zeit.