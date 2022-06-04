Анна Нетребко собралась защищать русскую культуру в Европе

Уехавшая за границу певица Анна Нетребко заявила, что будет бороться с русофобией в Европе. Артистка планирует делать это с помощью своего творчества.
Нетребко призналась, что не стыдится своей национальности. Также оперная певица не намерена отказываться от почетных наград, которые она получила в России.
«Недавно я выступала в Париже и Милане с произведениями Чайковского и Рахманинова. И то, и другое не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Моя миссия в том, чтобы бороться с русофобией, выступая на сцене, в том числе и в русском репертуаре, что иногда нежелательно сейчас», — высказалась она в беседе с изданием Zeit.
Ранее Анна Нетребко высказалась о своих выступлениях в России. Оперная звезда сообщила, что в ближайшее время не планирует давать концерты на родине.