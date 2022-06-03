Анна Нетребко рассказала о своем отношении к России и спецоперации: “Да, я хочу усидеть на этих двух стульях”

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Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко дала интервью немецкому изданию Die Zeit и рассказала о своем отношении к ситуации в мире. Ранее она публично осудила военную спецоперацию РФ на Украине и заявила о временном завершении карьеры на фоне политической ситуации.

Мой голос в порядке, но все остальное для меня изменилось. Ничто уже не будет прежним, как было. Моим первым побуждением, когда все это произошло, было вернуться в свой родной город Краснодар, оказаться в окружении друзей детства. Но это, конечно, было невозможно. Я знаю много судеб, людей, которые попали под бомбежку, людей, которые вынуждены были бежать. Мы много говорим об этом друг с другом, это трогает меня до глубины души. Но я не могу изменить эту ситуацию,

— цитирует оперную диву издание DW*.

После того как Нетребко выступила с заявлением, на нее обрушилась критика со всех сторон: на Западе ее посчитали слишком близкой к российскому правительству, а в России назвали предательницей родины. Да, я не могу угодить всем. Ну и ладно, я могу с этим жить. И да, я хочу усидеть на этих двух стульях или даже на трех, если потребуется. Однажды люди поймут, что я не предатель своей родины и что я не против Украины. Я пытаюсь оставаться человеком. Певица призналась, что, несмотря на военную спецоперацию РФ на Украине, которую она ранее публично осудила, она любит свою родину. Я люблю свою страну, свою культуру, людей. Я не считаю правильным то, что сейчас там происходит, но я остаюсь русской, — сказала Нетребко. При этом сторонником президента России она себя не считает, хотя ранее придерживалась другого мнения: Нетребко призналась, что в 2012 году она верила в благие намерения Владимира Путина. Мое имя появилось в списке сторонников президентской кампании Путина в 2012 году. Меня спросили, можно ли опубликовать мое имя, и я согласилась. Было бы очень неразумно отказаться от этого. Есть вещи, от которых лучше не отказываться. Но я никогда не принимала участия в политической кампании, ни за кого. Я голосовала за Путина в 2012 году и этого не скрывала. Я тоже тогда думала, что он принесет пользу искусству в России. Но во время выборов в 2018 году я даже не знала, что мое имя есть в списке. Возвращаться на российскую сцену Нетребко, по ее словам, пока не собирается, поскольку считает, что время для этого сейчас неподходящее. На данный момент у меня нет планов петь в России. Я не думаю, что сейчас для этого подходящее время. Но если говорить откровенно, я люблю выступать в своей стране и с нетерпением жду возможности снова петь там, как только позволят обстоятельства. Там я научилась петь, там я начала свою карьеру, и для меня очень большая ценность — петь для своей аудитории в России.

Ранее стало известно, что после своего открытого письма против спецоперации Анна Нетребко возобновила выступления в иностранных театрах, в том числе в итальянском театре La Scala, откуда ее уволили после начала военной спецоперации. Однако свое решение после ее открытого письма изменили не все западные театры: так, директор нью-йорской Метрополитен-оперы Питер Гельб, который ранее отстранил Нетребко от спектаклей, заявил, что пока не готов снова с ней сотрудничать.

*DW признан в РФ СМИ-иноагентом