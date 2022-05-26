Анна Нетребко произвела фурор во время концерта во Франции

Оперная певица Анна Нетребко триумфально вернулась на мировую сцену. Артистка сорвала овации после выступления во Франции.
Первое время вокалистка не комментировала обострившуюся политическую ситуацию в мире, однако потом раскритиковала действия российской власти. Вскоре ей выпал шанс вновь выступить за пределами штатов. Недавно она сорвала овации от французской публики.
«Мерси, Париж! Каждый выход на сцену — это событие для артиста. Но этот концерт вчера в Парижской Филармонии был особенно важен!.. и да здравствует музыка!» — написала исполнительница в социальных сетях.
Анна Нетребко старалась занимать нейтральную позицию, однако, из-за молчания ей практически запретили выступать в США. Позже она поменяла позицию, чтобы продолжить выступать за границей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении сообщил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.
Позже против российских деятелей культуры были выдвинуты санкции. Кроме этого, ограничения коснулись спортсменов.