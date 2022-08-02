Анна Нетребко обескуражила доверчивых поклонников фотографией Андреа Бочелли

Однако каждый, кто хотя бы немного знаком с оперным творчеством, сразу же узнал в мужчине популярного итальянского композитора и певца Андреа Бочелли, который для российской звезды является только коллегой по цеху. Сама Нетребко с 2015 года состоит в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.