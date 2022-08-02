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Анна Нетребко обескуражила доверчивых поклонников фотографией Андреа Бочелли

Анна Нетребко обескуражила доверчивых поклонников фотографией Андреа Бочелли
Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Известная оперная певица Анна Нетребко удивила своих поклонников. Артистка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она предстала в компании обаятельного седовласого мужчины.

По снимку видно, что 50-летняя звезда буквально сияет от счастья. Она подписала свой пост, раскрыв имя таинственного незнакомца.

«Ох, Андреа…» – чувственно обратилась артистка к партнеру.

Однако каждый, кто хотя бы немного знаком с оперным творчеством, сразу же узнал в мужчине популярного итальянского композитора и певца Андреа Бочелли, который для российской звезды является только коллегой по цеху. Сама Нетребко с 2015 года состоит в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.

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RusNewsToday24
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