Новости05

Анна Нетребко гуляет по европейским курортам в экстравагантных нарядах

Анна Нетребко гуляет по европейским курортам в экстравагантных нарядах
globallookpress/imago stock&people

Оперная певица Анна Нетребко, осудившая специальную операцию России на Украине, прогуливается на курортах Европы в экстравагантных нарядах. Об этом свидетельствуют ее фотографии в социальных сетях.

Нетребко, которая активно гастролирует за границей, регулярно публикует яркие снимки в личном блоге. Вокалистка появляется на публике в разноцветных платьях с цветочными принтами и кружевами.

Prt scr instagram.com/@anna_netrebko_yusi_tiago (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская)
Prt scr instagram*.com/@anna_netrebko_yusi_tiago (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская)

Напомним, исполнительница осудила спецоперацию России на Украине. После этого ей снова разрешили выступать за границей.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

нетребко певица спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.