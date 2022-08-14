Анна Нетребко гуляет по европейским курортам в экстравагантных нарядах

Оперная певица Анна Нетребко, осудившая специальную операцию России на Украине, прогуливается на курортах Европы в экстравагантных нарядах. Об этом свидетельствуют ее фотографии в социальных сетях.
Нетребко, которая активно гастролирует за границей, регулярно публикует яркие снимки в личном блоге. Вокалистка появляется на публике в разноцветных платьях с цветочными принтами и кружевами.
Напомним, исполнительница осудила спецоперацию России на Украине. После этого ей снова разрешили выступать за границей.
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ