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Анна Нетребко грубо отреагировала на публикации СМИ о ее «седовласом любовнике»

Анна Нетребко грубо отреагировала на публикации СМИ о ее «седовласом любовнике»
Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Певица Анна Нетребко не славится терпением и сдержанностью, если речь идет про ее сложные отношения представителями СМИ. Оперная дива агрессивно относится к распространяемым про нее слухам.

Нетребко не сдерживает себя в резких и порой грубых высказываниях и всех злопыхателей называет нелестным термином «долбоящеры». Именно так она ответила на заявления журналистов о том, что сбежавшая из РФ певица показала публике своего седовласого любовника.

«Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной», — написала артистка на скриншоте новости про нее.

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