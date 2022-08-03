Анна Нетребко грубо отреагировала на публикации СМИ о ее «седовласом любовнике»

Певица Анна Нетребко не славится терпением и сдержанностью, если речь идет про ее сложные отношения представителями СМИ. Оперная дива агрессивно относится к распространяемым про нее слухам.
Нетребко не сдерживает себя в резких и порой грубых высказываниях и всех злопыхателей называет нелестным термином «долбоящеры». Именно так она ответила на заявления журналистов о том, что сбежавшая из РФ певица показала публике своего седовласого любовника.
«Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной», — написала артистка на скриншоте новости про нее.