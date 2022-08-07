Анна Кошмал просит у подписчиков деньги на нужды ВСУ

Артистка, звезда народного сериала «Сваты» Анна Кошмал сообщила о намерении собрать средства для поддержки Вооруженных сил Украины.
О своей инициативе Кошмал заявила в социальных сетях. Сбор средств для украинских военных проходит среди подписчиков исполнительницы роли Жени в «Сватах».
Напомним, в связи с обострением общественно-политической обстановки Кошмал разорвала все связи с российскими коллегами по сериалу. Предположительно, причиной ухода актера Федора Добронравова из «Сватов» является провокационное поведение его экранной внучки.