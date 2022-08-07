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Анна Кошмал просит у подписчиков деньги на нужды ВСУ

Анна Кошмал просит у подписчиков деньги на нужды ВСУ
кадр из фильма “хороший парень”

Артистка, звезда народного сериала «Сваты» Анна Кошмал сообщила о намерении собрать средства для поддержки Вооруженных сил Украины.

О своей инициативе Кошмал заявила в социальных сетях. Сбор средств для украинских военных проходит среди подписчиков исполнительницы роли Жени в «Сватах».

Напомним, в связи с обострением общественно-политической обстановки Кошмал разорвала все связи с российскими коллегами по сериалу. Предположительно, причиной ухода актера Федора Добронравова из «Сватов» является провокационное поведение его экранной внучки.

актриса ВСУ Кошмал сваты
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