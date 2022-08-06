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Анна Кошмал призвала украинцев отказаться от прослушивания российской музыки

Анна Кошмал призвала украинцев отказаться от прослушивания российской музыки
prt scr youtube.com/КП в Украине

Украинская актриса Анна Кошмал с начала специальной военной операции неоднократно высказывалась негативно о коллегах из РФ. Однако новая русофобская идея артистки переплюнула все ее предыдущие «старания».

Кошмал считает, что ее соотечественники должны отказаться от прослушивания музыки российских исполнителей. Артистка уверена, что таким образом будет нанесен удар по культуре и экономике России.

При этом Кошмал высказывается негативно даже в адрес тех звезд, которые покинули страну и не поддержали спецоперацию. Неизвестно, чего еще можно ожидать от скандальной актрисы. Ведь с самого начала ее недовольство распространялось лишь на коллег по сериалу «Сваты», в котором она сыграла одну из ролей.

анна кошмал русофобия сваты
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RusNewsToday24
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