Анна Кошмал призвала украинцев отказаться от прослушивания российской музыки

При этом Кошмал высказывается негативно даже в адрес тех звезд, которые покинули страну и не поддержали спецоперацию. Неизвестно, чего еще можно ожидать от скандальной актрисы. Ведь с самого начала ее недовольство распространялось лишь на коллег по сериалу «Сваты», в котором она сыграла одну из ролей.