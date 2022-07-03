Анна Кошмал не хочет общаться с коллегами по «Сватам» из-за полученной «оплеухи»

Украинская актриса, знакомая российской публике по роли Маши Ковалевой — внучки главных героев сериала «Сваты», — не скрывает своей позиции по спецоперации России, считая, что ее необходимо прекратить. Своими мыслями она активно делится с подписчиками в социальных сетях. Более того, Анна неуважительно отзывается о российском руководстве, жителях страны и коллегах по съемочной площадке, придерживающихся иных взглядов на происходящее.