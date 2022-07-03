Новости0

Анна Кошмал не хочет общаться с коллегами по «Сватам» из-за полученной «оплеухи»

Анна Кошмал не хочет общаться с коллегами по «Сватам» из-за полученной «оплеухи»
кадр из фильма «Вкус счастья»

Актриса Анна Кошмал, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Сваты», больше не хочет общаться с коллегами по проекту из-за разных политических позиций, передает издание Solenka.info.

Украинская актриса, знакомая российской публике по роли Маши Ковалевой — внучки главных героев сериала «Сваты», — не скрывает своей позиции по спецоперации России, считая, что ее необходимо прекратить. Своими мыслями она активно делится с подписчиками в социальных сетях. Более того, Анна неуважительно отзывается о российском руководстве, жителях страны и коллегах по съемочной площадке, придерживающихся иных взглядов на происходящее.

кадр из сериала «Сваты»
кадр из сериала «Сваты»

Недавно Кошмал отметила, что получила настоящую «оплеуху» от коллег других артистов «Сватов», поскольку они не разделили ее чувств к Украине.

«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — написала актриса, добавив, что больше не желает общаться с этими людьми.

Блогер Сергей Науменко убежден, что активность Анна Кошмал в социальных сетях, имеющая яркий политический окрас, связана исключительно с пиаром.

Напомним, Кошмал неоднократно обращалась к звездным коллегам по «Сватам», сыгравшим ее дедушку и бабушку — Федору Добронравову и Татьяне Кравченко. По ее мнению, они должны осудить проведение спецоперации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.