Анна Кошмал не хочет общаться с коллегами по «Сватам» из-за полученной «оплеухи»

Актриса Анна Кошмал, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Сваты», больше не хочет общаться с коллегами по проекту из-за разных политических позиций, передает издание Solenka.info.
Украинская актриса, знакомая российской публике по роли Маши Ковалевой — внучки главных героев сериала «Сваты», — не скрывает своей позиции по спецоперации России, считая, что ее необходимо прекратить. Своими мыслями она активно делится с подписчиками в социальных сетях. Более того, Анна неуважительно отзывается о российском руководстве, жителях страны и коллегах по съемочной площадке, придерживающихся иных взглядов на происходящее.
Недавно Кошмал отметила, что получила настоящую «оплеуху» от коллег других артистов «Сватов», поскольку они не разделили ее чувств к Украине.
«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — написала актриса, добавив, что больше не желает общаться с этими людьми.
Блогер Сергей Науменко убежден, что активность Анна Кошмал в социальных сетях, имеющая яркий политический окрас, связана исключительно с пиаром.
Напомним, Кошмал неоднократно обращалась к звездным коллегам по «Сватам», сыгравшим ее дедушку и бабушку — Федору Добронравову и Татьяне Кравченко. По ее мнению, они должны осудить проведение спецоперации.