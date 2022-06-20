Анна Кошмал из «Сватов» снова обратилась к Добронравову и Кравченко из-за ситуации на Украине

Журналисты напомнили, что Кошмал неоднократно критиковала коллег по съемочной площадке культового сериала из-за того, что они публично не комментируют ситуацию на Украине. Так, в свежем посте Анны содержится фрагмент из «Сватов», где герои Добронравова и Кравченко выдают внучку Женю за иностранца по имени Джек.