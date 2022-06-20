Анна Кошмал из «Сватов» снова обратилась к Добронравову и Кравченко из-за ситуации на Украине

Украинская актриса Анна Кошмал, знакомая российской публике по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», снова обратилась к коллегам по многосерийному фильму Федору Добронравову и Татьяне Кравченко, критикуя их за «молчание по ситуации на Украине», передает solenka.info.
Журналисты напомнили, что Кошмал неоднократно критиковала коллег по съемочной площадке культового сериала из-за того, что они публично не комментируют ситуацию на Украине. Так, в свежем посте Анны содержится фрагмент из «Сватов», где герои Добронравова и Кравченко выдают внучку Женю за иностранца по имени Джек.
Добавим, что до событий на Украине отношения Кошмал и Добронравова были крайне теплыми. Известно, что именитый актер взял опеку нам никому неизвестной молодой девушкой, когда она неожиданно получила значительную роль в «Сватах».
«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать», — писала Анна в социальных сетях.
Сейчас между артистами мягко говоря натянутые отношения. По мнению режиссера «Сватов» Эдуарда Радзюкевича, критика Кошмал в адрес коллег связана исключительно с пиаром. Он убежден, что она просто решила напомнить о себе с помощью скандала.