Анна Дзюба не поздравила бывшего коллегу по дуэту Artik и Asti c выходом нового клипа

Певица Анна Дзюба практически прекратила общение со своим бывшим коллегой по группе Artik и Asti музыкантом и продюсером Артемом Умрихиным после ухода из дуэта и начала сольной карьеры. Исполнительница даже не поздравила его c выходом нового клипа.

Зимой в группе Artik и Asti произошли изменения. Дзюба решила продолжать свой творческий путь отдельно, а Умрихину пришлось искать новую солистку. Ею стала 29-летняя певица Севиль Велиева, в дуэте с которой 27 января вышла первая композиция в обновленном составе. Она получила название «Гармония» и была хорошо принята аудиторией группы. Позже на трек вышел клип, который менее чем за сутки набрал более 500 тысяч просмотров на YouTube.

Умрихин рассказал, что Дзюба никак не прокомментировала выход клипа бывшего коллеги.

«С выходом клипа Аня не поздравляла. Но она хотя бы поздравила с днем рождения. Это уже хорошо. Было приятно», — подчеркнул Artik в интервью для YouTube-канала Popcake.

По мнению участников обновленного дуэта Artik и Asti, Дзюба слишком увлеклась экспериментами со внешностью и не похожа на себя в клипе на сольную песню «Феникс».

Велиева также рассказала, что очень счастлива от попадания в группу. Певица намерена делиться со слушателями новой музыкой.

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