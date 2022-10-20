Анна Большова через четыре дня после аварии пришла на мероприятие в честь юбилея театра

Актриса театра «Ленком Марка Захарова» Анна Большова дала интервью спустя четыре дня после того, как насмерть сбила женщину в Калужской области, сообщает Пятый канал.
Артисты «Ленкома» выступили на пресс-конференции в честь 95-летнего юбилея театра. Большова пришла на мероприятие, несмотря на то, что несколько дней назад попала в серьезное ДТП в Калужской области. В беседе с журналистами «Известий» актриса рассуждала об особенностях работы в театре. Анна отметила, что профессия театральной актрисы подчиняет всю жизнь и является «отправной точкой» для артиста.
«Есть основное место работы, чему я очень благодарна, несмотря на то, что были, естественно, как у всех артистов, разные периоды большей востребованности или меньшей востребованности», — рассказала Большова.
Журналисты отметили спокойствие и одухотворенность актрисы в то время, как она рассказывала о своей любви к театру и профессии.
Напомним, 14 октября в Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю женщину. Актриса заявила, что авария произошла в темное время суток, а погибшая женщина была в состоянии алкогольного опьянения и сама бросилась под колеса. Прокуратура РФ взяла на контроль расследование ДТП.