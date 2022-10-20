Анна Большова через четыре дня после аварии пришла на мероприятие в честь юбилея театра

Артисты «Ленкома» выступили на пресс-конференции в честь 95-летнего юбилея театра. Большова пришла на мероприятие, несмотря на то, что несколько дней назад попала в серьезное ДТП в Калужской области. В беседе с журналистами «Известий» актриса рассуждала об особенностях работы в театре. Анна отметила, что профессия театральной актрисы подчиняет всю жизнь и является «отправной точкой» для артиста.