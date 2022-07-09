Anna Asti разревелась в прямом эфире из-за смерти бабушки

Вокалистка Anna Asti не смогла сдержать слез в прямом эфире шоу «Золотой Микрофон» из-за смерти бабушки. Артистка исполнила музыкальную композицию «Анечка», которую посвятила родственнице.
Anna Asti призналась, что ее бабушка скончалась весной 2021 года. Певица заявила, что потеря близкого человека стала для нее настоящим ударом.
«Прекрасно знаю, что они смотрят на меня с неба, оберегают и любят меня. Чувствую, что она рядом и иногда я с ней разговариваю», —высказалась звезда.
Сегодня исполнительница хита «Феникс» занимается развитием сольной карьеры. Недавно состоялась премьера первого альбома.