Англо-немецкий историк Хойр констатировала попадание ФРГ в энергетическую ловушку Путина

По словам англо-немецкого историка Кати Хойр, Берлин сильно зависит от Москвы в плане энергетики. По ее мнению, российская сторона будет поддерживать поставки топлива ФРГ на таком уровне, чтобы республика функционировала, но в то же время сталкивалась со скачками цен.