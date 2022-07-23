Англо-немецкий историк Хойр констатировала попадание ФРГ в энергетическую ловушку Путина

ФРГ угодила в ловушку президента РФ Владимира Путина, связанную с поставками энергоносителей. Такое мнение приведено в статье The Spectator, пересказ которой приводит издание «ПолитРоссия».
По словам англо-немецкого историка Кати Хойр, Берлин сильно зависит от Москвы в плане энергетики. По ее мнению, российская сторона будет поддерживать поставки топлива ФРГ на таком уровне, чтобы республика функционировала, но в то же время сталкивалась со скачками цен.
«Моральный дух в Германии уже падает. Недавний опрос показал, что цены на энергоносители стали главной проблемой, большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза. По данным местных СМИ, немецкое законодательство предусматривают защиту частных домохозяйств «до последнего».