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Англо-немецкий историк Хойр констатировала попадание ФРГ в энергетическую ловушку Путина

Англо-немецкий историк Хойр констатировала попадание ФРГ в энергетическую ловушку Путина
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

ФРГ угодила в ловушку президента РФ Владимира Путина, связанную с поставками энергоносителей. Такое мнение приведено в статье The Spectator, пересказ которой приводит издание «ПолитРоссия».

По словам англо-немецкого историка Кати Хойр, Берлин сильно зависит от Москвы в плане энергетики. По ее мнению, российская сторона будет поддерживать поставки топлива ФРГ на таком уровне, чтобы республика функционировала, но в то же время сталкивалась со скачками цен.

«Моральный дух в Германии уже падает. Недавний опрос показал, что цены на энергоносители стали главной проблемой, большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза. По данным местных СМИ, немецкое законодательство предусматривают защиту частных домохозяйств «до последнего».

Германия ловушка Путин энергетика
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