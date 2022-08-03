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Английский арбитр Майкл Оливер обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Английский арбитр Майкл Оливер обслужит матч за Суперкубок УЕФА
globallookpress/Tolga Adanali

Майкл Оливер будет судить матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте о назначении бригады Майкла Оливера на игру за Суперкубок. Помогать британскому арбитру будут лайнсмены Оливер Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервным судьей матча за трофей назначен Донатас Румшас из Литвы.

Матч Суперкубка УЕФА состоится 10 августа, пишет RT. Игра «Реала» и «Айнтрахта» пройдет на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Действующим обладателем трофея является лондонский «Челси».

оливер суперкубок уефа Футбол
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RusNewsToday24
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