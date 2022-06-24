Английские ученые назвали способы избежать облысения

В английском издании Express опубликованы рекомендации местных специалистов относительно сохранения здоровых волос на голове.
По словам экспертов, для этого необходимо откорректировать рацион питания. Следует отказаться от вредной для волос пищи, включая хлеб, пасту, пирожные и пиццу, сделав выбор в пользу продуктов, содержащих белок, сообщает LIVE24.RU.
Не менее важно использовать правильный шампунь. В его составе должны отсутствовать сульфаты, парабены и минеральные масла, которые провоцируют выпадение волос. Отмечается, что частое использование фенов и выпрямителей для волос делает их ломкими и слабыми.
Обладателям длинных волос не стоит злоупотреблять тугими прическами с перетягиваниями для создания кос или хвостов, так как подобные манипуляции травмируют волосяные фолликулы и могут создать предпосылки для облысения.